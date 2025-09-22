DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.548 +0,4%Nas22.733 -0,3%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Aktienkurs aktuell

BrainChip Aktie News: BrainChip verbilligt sich am Nachmittag

23.09.25 16:10 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 0,111 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,00 EUR 3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:02 Uhr ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 0,111 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,111 EUR nach. Bei 0,116 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 209.348 BrainChip-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 146,721 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Am 04.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,085 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,630 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. BrainChip dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie in den BrainChip-Büchern.

Redaktion finanzen.net

