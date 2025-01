BrainChip Aktie News: BrainChip springt am Freitagnachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 8,4 Prozent auf 0,239 EUR zu.

Die Aktie notierte um 16:06 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 8,4 Prozent auf 0,239 EUR zu. Kurzfristig markierte die BrainChip-Aktie bei 0,240 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,240 EUR. Bisher wurden via Tradegate 203.760 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.02.2024 markierte das Papier bei 0,320 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,961 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.09.2024 auf bis zu 0,090 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 165,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 04.03.2026 präsentieren.

