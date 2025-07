BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die BrainChip-Aktie konnte um 09:09 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 0,127 EUR. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,127 EUR zu. Bei 0,127 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 12.250 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 116,562 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 32,965 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 präsentieren. BrainChip dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net