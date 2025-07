BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag im Ausverkauf

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 5,3 Prozent auf 0,121 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die BrainChip-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:14 Uhr mit Abschlägen von 5,3 Prozent bei 0,121 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,121 EUR ein. Mit einem Wert von 0,121 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,283 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 57,451 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,083 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 31,037 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.09.2026 dürfte BrainChip die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

