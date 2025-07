BrainChip Aktie News: BrainChip legt am Freitagmittag zu

Blick auf BrainChip-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,4 Prozent auf 0,127 EUR.

Um 11:54 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 0,127 EUR zu. Die BrainChip-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,127 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,120 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 3.700 BrainChip-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,275 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. 117,048 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,090 EUR am 09.04.2025. Mit einem Kursverlust von 28,887 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die BrainChip-Bilanz für Q2 2025 wird am 02.09.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net