BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der BrainChip

Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BrainChip gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 0,123 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:55 Uhr ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 0,123 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BrainChip-Aktie bis auf 0,121 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,125 EUR. Bisher wurden via Tradegate 57.278 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 123,798 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,085 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,725 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 01.09.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net