BrainChip Aktie News: Bären lasten am Dienstagnachmittag auf BrainChip

So entwickelt sich BrainChip

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 12,2 Prozent auf 0,112 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die BrainChip-Aktie in der BMN-Sitzung um 12,2 Prozent auf 0,112 EUR ab. Die BrainChip-Aktie sank bis auf 0,109 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,113 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 160.683 Aktien.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,283 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BrainChip-Aktie mit einem Kursplus von 153,991 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,471 Prozent.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 01.09.2026 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net