BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 4,2 Prozent auf 0,115 EUR.

Um 09:13 Uhr rutschte die BrainChip-Aktie in der BMN-Sitzung um 4,2 Prozent auf 0,115 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,115 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,116 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 7.952 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 146,261 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,083 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,739 Prozent.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. BrainChip dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

2025 dürfte BrainChip einen Verlust von -0,008 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net