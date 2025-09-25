BrainChip Aktie News: BrainChip zündet am Freitagmittag Kursrakete

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 7,6 Prozent auf 0,120 EUR zu.

Das Papier von BrainChip legte um 11:48 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 7,6 Prozent auf 0,120 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,120 EUR zu. Bei 0,120 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 75.089 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,275 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 129,024 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 29,108 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BrainChip.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net