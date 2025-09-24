BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag freundlich
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 3,4 Prozent auf 0,120 EUR zu.
Um 09:13 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 0,120 EUR nach oben. Die BrainChip-Aktie legte bis auf 0,122 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 0,120 EUR. Zuletzt wurden via BMN 10.754 BrainChip-Aktien umgesetzt.
Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,283 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 136,000 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,083 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,750 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. BrainChip dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.
