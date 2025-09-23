DAX23.673 +0,3%ESt505.470 ±-0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.353 +0,1%Nas22.581 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,64 +1,3%Gold3.759 -0,1%
BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag freundlich

24.09.25 16:09 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 4,4 Prozent auf 0,117 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie konnte um 15:58 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 0,117 EUR. Bei 0,120 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,116 EUR. Zuletzt wechselten 224.186 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,275 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 135,103 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2025 auf bis zu 0,085 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 27,226 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 04.03.2026 gerechnet. BrainChip dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

