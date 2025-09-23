DAX23.535 -0,3%ESt505.455 -0,3%Top 10 Crypto15,49 +1,5%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.776 +0,3%
BrainChip im Blick

BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag im Minusbereich

24.09.25 09:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 0,115 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 09:13 Uhr 0,4 Prozent auf 0,115 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,115 EUR ein. Bei 0,115 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 45 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,283 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2025. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 59,393 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,739 Prozent.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

