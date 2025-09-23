BrainChip Aktie News: Anleger schicken BrainChip am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 1,2 Prozent auf 0,114 EUR ab.

Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:50 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 0,114 EUR. Im Tief verlor die BrainChip-Aktie bis auf 0,114 EUR. Mit einem Wert von 0,115 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via BMN 6.646 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,283 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 148,203 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,083 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 27,169 Prozent wieder erreichen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte BrainChip die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net