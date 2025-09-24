DAX23.396 -1,1%ESt505.420 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.955 -1,6%Euro1,1736 ±-0,0%Öl69,11 +0,1%Gold3.752 +0,4%
BrainChip Aktie News: BrainChip legt am Donnerstagmittag zu

25.09.25 12:07 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 0,121 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,00 EUR 2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:52 Uhr stieg die BrainChip-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 0,121 EUR. Bei 0,121 EUR erreichte die BrainChip-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,120 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 29.534 BrainChip-Aktien.

Bei 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BrainChip-Aktie mit einem Kursplus von 127,130 Prozent wieder erreichen. Am 04.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,085 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,694 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

