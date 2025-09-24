DAX23.557 -0,5%ESt505.450 -0,3%Top 10 Crypto15,45 -1,1%Dow46.027 -0,2%Nas22.392 -0,5%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1671 -0,6%Öl68,59 -0,7%Gold3.732 -0,1%
Blick auf BrainChip-Kurs

25.09.25 16:11 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Bei der BrainChip-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 0,120 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,00 EUR 2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie kam im Tradegate-Handel um 15:54 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,120 EUR. Bei 0,122 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die BrainChip-Aktie bis auf 0,116 EUR. Mit einem Wert von 0,120 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 52.159 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,275 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 128,833 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,167 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BrainChip.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

