BrainChip im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip verliert am Freitagnachmittag

26.09.25 16:10 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip verliert am Freitagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 0,115 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR -0,00 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr fiel die BrainChip-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 0,115 EUR ab. Die BrainChip-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,115 EUR nach. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,115 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 92.000 Aktien.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,275 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 138,715 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,090 EUR ab. Mit Abgaben von 21,788 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

