BrainChip Aktie News: BrainChip zieht am Vormittag deutlich an

Aktie im Fokus

Die Aktie von BrainChip zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,6 Prozent auf 0,120 EUR.

Die BrainChip-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 08:54 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,6 Prozent auf 0,120 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,120 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,120 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.000 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,275 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 129,024 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 29,108 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Laut Analysten dürfte BrainChip im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD einfahren.

