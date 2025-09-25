DAX23.655 +0,5%ESt505.474 +0,5%Top 10 Crypto15,17 -0,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1683 +0,2%Öl69,55 -0,1%Gold3.754 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 Intel 855681 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Top News
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Aktie im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip zieht am Vormittag deutlich an

26.09.25 09:27 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip zieht am Vormittag deutlich an

Die Aktie von BrainChip zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,6 Prozent auf 0,120 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR -0,00 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 08:54 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,6 Prozent auf 0,120 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,120 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,120 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.000 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,275 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 129,024 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 29,108 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Laut Analysten dürfte BrainChip im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung