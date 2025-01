BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt fiel die BrainChip-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 0,202 EUR ab.

Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:13 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 0,202 EUR. Die BrainChip-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,199 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,200 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 90.878 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2024 bei 0,320 EUR. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 36,980 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,090 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 55,357 Prozent sinken.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte BrainChip am 26.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von BrainChip.

