Brand in Berliner Fabrik von ASML - keine Verletzten

Von Ed Frankl

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Berliner Werk des ASML Holding NV hat es in der Nacht ein Feuer gegeben. Das Feuer sei noch am Sonntagabend gelöscht worden, verletzt worden sei niemand, so der niederländische Halbleiterhersteller.

Derzeit sei es noch zu früh für Aussagen über den Schaden oder ob der Vorfall Auswirkungen auf den Produktionsplan für dieses Jahr haben wird. Es werde einige Tage dauern, um eine Untersuchung durchzuführen und eine vollständige Bewertung vorzunehmen.

Der ASML-Standort in Berlin, der Teil der 2020 erfolgten Übernahme von Berliner Glas ist, stellt Komponenten für Lithografiesysteme her, mit denen Muster auf Siliziumwafer gedruckt werden, so das Unternehmen.

January 03, 2022 09:14 ET (14:14 GMT)