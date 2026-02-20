DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.891 +0,3%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Bayer BAY001 Amazon 906866 Infineon 623100 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
Top News
Gold verkaufen mit Vorsicht: Was man vor dem Händlerbesuch wissen sollte Gold verkaufen mit Vorsicht: Was man vor dem Händlerbesuch wissen sollte
Angriff der KI-Agenten: Chinas neue Modelle fordern Google und NVIDIA heraus Angriff der KI-Agenten: Chinas neue Modelle fordern Google und NVIDIA heraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Brandenburg: 20.000 Peking-Enten werden wegen der Vogelgrippe getötet

22.02.26 11:08 Uhr

SEELOW (dpa-AFX) - Erneut ist in einer Geflügelmast die Vogelgrippe ausgebrochen. Bei Seelow im Landkreis Märkisch-Oderland werden wegen der Tierseuche rund 20.000 Peking-Enten getötet, wie die Sprecherin der Kreisverwaltung am Vormittag mitteilte. Zuvor berichtete die "Märkische Oderzeitung".

Wer­bung

Für alle Geflügelhalter im Umkreis bedeutet der neue Geflügelpest-Ausbruch wieder Auflagen wie eine Stallpflicht. Erst im Januar war ein Putenmast-Betrieb mit rund 18.000 Tieren in demselben Landkreis im Osten Brandenburgs betroffen. Im Februar traf es zudem einen Putenbestand im Landkreis Ostprignitz-Ruppin im Nordwesten Brandenburgs mit 13.500 Tieren.

Seit vergangenem Herbst wurden in Brandenburg nach Angaben des Agrarministeriums bisher 18 Vogelgrippe-Fälle bei Nutzgeflügel registriert. Mehr als 250.000 Tiere wurden getötet.

Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit. Wildvögel können das hochansteckende Virus H5N1 in große Geflügelbetriebe einschleppen./mow/DP/zb