DAX25.140 +0,1%Est505.950 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +0,1%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.585 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl62,15 -0,9%Gold4.473 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
TeamViewer-Aktie deutlich stärker: Vorläufige Zahlen für 2025 im Rahmen der Erwartungen TeamViewer-Aktie deutlich stärker: Vorläufige Zahlen für 2025 im Rahmen der Erwartungen
BVB-Aktie höher: Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Franfurt - Einsatz von BVB-Torhüter Kobel auf der Kippe BVB-Aktie höher: Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Franfurt - Einsatz von BVB-Torhüter Kobel auf der Kippe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Brandenburg: BSW-Fraktion wird AfD-Antrag für Neuwahl zustimmen

09.01.26 10:45 Uhr

POTSDAM (dpa-AFX) - Die BSW-Landtagsfraktion in Brandenburg will nach dem Bruch der Koalition durch die SPD erstmals einem Antrag der AfD komplett zustimmen. Dabei geht es um die Forderung der AfD nach Selbstauflösung des Landtags, um eine Neuwahl zu erreichen. "Wir werden zustimmen, weil ja beabsichtigt ist, entgegen dem per Wahl geäußerten Wählerwillen mit einer abgewählten CDU einfach weiterzuregieren", sagte BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders der Deutschen Presse-Agentur über die SPD.

Wer­bung

Zuvor berichteten mehrere Medien über die Pläne. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte die bundesweit einzige SPD/BSW-Koalition am Dienstag beendet und als Gründe einen Zerfall der Landtagsfraktion nach Austritten sowie ein fehlendes Bekenntnis zur Koalition genannt.

Woidke gegen Neuwahl

Woidke lehnt eine Neuwahl ab. Er will vorerst mit einer Minderheitsregierung weiterarbeiten und strebt eine Koalition mit der CDU an, die zwei Stimmen Mehrheit hätte - so viel wie SPD und BSW nach der Landtagswahl 2024.

SPD und BSW hatten als Koalition vereinbart, grundsätzlich gegen Anträge der Opposition zu stimmen. Allerdings votierte der BSW-Abgeordnete Sven Hornauf bereits mehrfach für AfD-Anträge, was SPD und BSW tolerierten. Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft die AfD als rechtsextremistisch ein./vr/DP/mis