DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,43 -1,3%Nas22.823 -2,5%Bitcoin84.586 -3,4%Euro1,1641 +0,4%Öl63,02 +0,5%Gold4.159 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RWE 703712 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt tiefer -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Neuer Schub für NVIDIA-Aktie? - KI-Highflyer engagiert sich stärker im bedeutenden indischen KI-Markt Neuer Schub für NVIDIA-Aktie? - KI-Highflyer engagiert sich stärker im bedeutenden indischen KI-Markt
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

Brasilien gibt Deutschland Schlüsselrolle bei Klimagipfel

13.11.25 19:51 Uhr

BELÉM (dpa-AFX) - Der brasilianische Klimagipfel-Gastgeber teilt Deutschland für die nächsten Tage eine wichtige Rolle zu. Der in der Klimadiplomatie sehr erfahrene Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth (SPD) wurde vom brasilianischen Gastgeber damit beauftragt, die Verhandlungen zum wichtigen Thema Anpassung gemeinsam mit der gambischen Umweltministerin Rohey John Manjan voranzubringen und zwischen den verschiedenen Ländergruppen zu vermitteln.

Wer­bung

In den Klimaverhandlungen will man sich auf Indikatoren einigen, mit denen messbar gemacht werden soll, wie stark sich Länder anpassen müssen - es geht etwa darum, wie sich die Verfügbarkeit von Lebensmitteln verändert, welche durch den Klimawandel häufiger werdenden Krankheiten verbreitet sind oder wie viele Menschen im Zusammenhang mit Hitze sterben.

Riesiger Bedarf bei der Anpassung

Ein UN-Report zur "Anpassungslücke" zeigt, dass Entwicklungsländer bis 2035 jährlich mindestens 310 Milliarden US-Dollar (268 Milliarden Euro) brauchen, um sich an die Erderwärmung anzupassen - das Zwölffache der derzeitigen internationalen öffentlichen Finanzmittel. Dazu gehört etwa, Staudämme zu bauen oder die Landwirtschaft so umzubauen, dass sie häufigeren und heftigen Dürren standhalten kann.

In Belém geht es daher auch um die Aufstockung der Mittel für Anpassung, die reichere Länder den ärmeren zahlen - hier steht angesichts des enormen Bedarfs eine Verdreifachung bisheriger Zusagen im Raum.

Wer­bung

Es ist auf den Weltklimakonferenzen gängige Praxis, dass Delegationsführer einzelner Länder die Verantwortung für bestimmte Verhandlungsstränge übernehmen. So sind in den nächsten Tagen etwa Ägypten und Spanien für die Verhandlungen zur Verringerung klimaschädlicher Emissionen zuständig, Kenia und Großbritannien für das immer stark umstrittene Thema Finanzen./swe/DP/he