Brenntag SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Brenntag SE

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:22 Uhr 1,1 Prozent auf 72,50 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 72,12 EUR. Bei 73,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 181.576 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 20,55 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,82 EUR am 11.03.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 10,59 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 91,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 09.03.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 2,88 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,04 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Mit der Q4 2021-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 09.03.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2022-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 15.03.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

