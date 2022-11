Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zieht am Dienstagmittag an

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 12:22 Uhr 2,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 63,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 61,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 44.651 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 85,40 EUR erreichte der Titel am 02.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 26,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,50 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,86 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.061,20 EUR – ein Plus von 45,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 3.470,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,44 EUR je Brenntag SE-Aktie.

