Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 58,90 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 58,90 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,56 EUR nach. Mit einem Wert von 59,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 26.435 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,01 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (51,70 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,17 EUR belaufen. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 73,00 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 14.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,98 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,07 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brenntag SE einen Umsatz von 4,00 Mrd. EUR eingefahren.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Brenntag SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

