Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 67,14 EUR nach.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 67,14 EUR abwärts. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 66,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,26 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 39.060 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Gewinne von 29,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 62,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,30 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,12 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,14 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,26 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,18 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

