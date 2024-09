Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Dienstagvormittag

Kurs der Brenntag SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 68,18 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,18 EUR an. Bei 67,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 13.119 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 21,74 Prozent niedriger. Am 14.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,24 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 8,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,12 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,14 EUR an.

Am 13.08.2024 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,23 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,26 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,74 EUR je Aktie belaufen.

