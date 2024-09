Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag im Minusbereich

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 66,70 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 66,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 66,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.925 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 30,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 62,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,69 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,12 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,14 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,26 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 4,74 EUR im Jahr 2024 aus.

