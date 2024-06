Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Mittwochmittag ins Plus

So bewegt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 65,24 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 65,24 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 65,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,66 EUR. Zuletzt wechselten 47.909 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 87,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 25,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 1,44 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,01 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,16 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2024. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 4,00 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Brenntag SE.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,25 EUR je Aktie aus.

