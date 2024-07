Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Freitagmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 64,62 EUR zu.

Um 11:46 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 64,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 64,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.895 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 25,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 62,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,63 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,14 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,09 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 14.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 06.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,11 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX nachmittags

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag schwächer