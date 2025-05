Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 59,16 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 59,16 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 58,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 110.458 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,28 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,32 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,70 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 12,61 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,16 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 75,91 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 12.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3,99 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 3,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,82 EUR je Aktie belaufen.

