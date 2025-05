Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 59,32 EUR an der Tafel.

Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 59,32 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 59,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 59,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.904 Brenntag SE-Aktien.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,28 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 12,85 Prozent sinken.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,91 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 12.03.2025. In Sachen EPS wurden 0,88 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 0,93 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,99 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,82 EUR je Brenntag SE-Aktie.

