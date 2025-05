Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag verlustreich

So bewegt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 58,56 EUR nach.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 58,56 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 58,26 EUR. Bei 59,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 60.654 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,28 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 51,70 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,71 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,16 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 75,91 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 12.03.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,99 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brenntag SE einen Umsatz von 3,94 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Brenntag SE am 14.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

