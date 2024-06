Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag freundlich

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 65,16 EUR.

Das Papier von Brenntag SE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 65,16 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,30 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.051 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,70 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,32 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 83,16 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 14.05.2024 vor. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Brenntag SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 5,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

