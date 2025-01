Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 58,30 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 58,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 58,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 58,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.966 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 49,43 Prozent wieder erreichen. Bei 54,88 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 6,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,04 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,70 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 12.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,82 EUR gegenüber 1,18 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4,07 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,09 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 4,54 EUR im Jahr 2024 aus.

