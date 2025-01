Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 57,48 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 57,48 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 57,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 71.297 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 34,02 Prozent niedriger. Bei 54,88 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 4,52 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 76,70 EUR.

Am 12.11.2024 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 4,07 Mrd. EUR, gegenüber 4,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,48 Prozent präsentiert.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 12.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,54 EUR je Aktie belaufen.

