Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE macht am Montagmittag Boden gut

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 11:46 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 65,00 EUR nach oben. Bei 65,12 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 64,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42.994 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.08.2024 bei 62,24 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,25 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,13 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,14 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Am 13.08.2024 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,71 EUR je Brenntag SE-Aktie.

