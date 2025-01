Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 56,58 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 56,58 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 56,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.566 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 54,88 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 3,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,70 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 11.03.2026.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,54 EUR je Aktie.

