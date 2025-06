Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

So entwickelt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 61,34 EUR.

Das Papier von Brenntag SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 61,34 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 61,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,20 EUR. Bisher wurden heute 8.133 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 12,36 Prozent wieder erreichen. Bei 51,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,72 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,25 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 14.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 13.08.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,55 EUR je Aktie belaufen.

