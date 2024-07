Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 63,58 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 63,58 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 63,58 EUR aus. Bei 63,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 3.352 Stück.

Bei einem Wert von 87,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 27,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,92 EUR am 02.07.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 1,04 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,14 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 81,09 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 14.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Brenntag SE am 13.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 06.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,11 EUR im Jahr 2024 aus.

