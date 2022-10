Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag im Minus

Um 09:22 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 61,90 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,40 EUR nach. Bei 61,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.304 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 27,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,48 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 5,85 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 90,17 EUR an.

Am 10.08.2022 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 EUR, nach 0,87 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,85 Prozent auf 5.061,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.470,10 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Brenntag SE dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 6,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

