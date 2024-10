Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE büßt am Donnerstagnachmittag ein

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 64,70 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 64,70 EUR abwärts. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,60 EUR ab. Mit einem Wert von 64,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 136.115 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 34,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.09.2024 bei 61,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 5,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,12 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 78,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 1,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,23 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,89 Prozent auf 4,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 12.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,65 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

