Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag im Plus

Das Papier von Brenntag SE legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 67,36 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,86 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 314.316 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 81,76 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 17,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 53,58 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 25,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,22 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Am 09.11.2022 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,44 Prozent auf 5.100,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.738,20 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 6,44 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

