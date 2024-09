Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 64,24 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,60 EUR. Mit einem Wert von 64,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 24.754 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,12 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. 35,62 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,24 EUR am 14.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 79,14 EUR.

Am 13.08.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,23 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,26 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Am 05.11.2025 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,71 EUR je Aktie belaufen.

