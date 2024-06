Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 66,30 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 66,30 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,48 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 6.840 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 23,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.05.2024 bei 64,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 3,02 Prozent wieder erreichen.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,14 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,20 EUR an.

Am 14.05.2024 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,98 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2024 5,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

