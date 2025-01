Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagvormittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 56,52 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 56,52 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 56,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.448 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 35,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,88 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 76,70 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 12.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,09 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,07 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2025 terminiert. Brenntag SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

