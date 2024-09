Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 64,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 65,08 EUR. Bei 64,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.882 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,24 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 3,95 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR aus. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 78,70 EUR.

Am 13.08.2024 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,23 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Brenntag SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,67 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Buy von Warburg Research für Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investment-Note für Brenntag SE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG