Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Mit einem Wert von 55,18 EUR bewegte sich die Brenntag SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr bei 55,18 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 55,84 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 55,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.993 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 57,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,09 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,05 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 76,70 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Am 12.11.2024 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 12.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.03.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,54 EUR je Aktie.

