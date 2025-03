Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 64,62 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 11:48 Uhr 1,4 Prozent. Bei 65,02 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 64,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 42.005 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 21.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 80,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 23,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (54,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 16,13 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 74,48 EUR an.

Am 12.11.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,07 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brenntag SE einen Umsatz von 3,94 Mrd. EUR eingefahren.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 4,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

