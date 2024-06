Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 64,64 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 64,64 EUR abwärts. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,52 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,66 EUR. Zuletzt wechselten 120.001 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 34,78 Prozent Luft nach oben. Am 30.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 0,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,14 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 82,20 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4,00 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,53 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,20 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

